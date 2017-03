Tem ainda o dia do Beijo

SAIBA MAIS Vem ai o mês com três feriados consecutivos

Além de todos os feriados oficiais em abril e na virada para maio, o dia 13 de abril é Dia do Beijo. A data celebra o beijo como símbolo de afeto e carinho. Nesta data também é celebrado o Dia do Beijo de Língua. Homenagens à parte, a área de saúde alerta para os cuidados com o contato íntimo entre pessoas.

A dentista da Sorridents Michelle Rodrigues alerta sobre o beijo em quem tem piercings, tatuagens, fizeram procedimentos nos dentes, usam aparelho ou dentadura. Tudo para que o beijo não cause problemas de saúde.

Segundo Michelle, existem doenças que podem ser transmitidas pelo beijo. Desde uma gengivite, cárie, sapinho, até tuberculose, hepatite C ou a mononucleose, uma infecção viral que causa febre e dor de garganta. Por isso, o fundamental é cuidar da higiene bucal.

Também há o cuidado na hora de beijar. “Movimento bruscos podem machucar a boca do parceiro. Se ele usar aparelho ou também tiver piercing, cuidado para não enroscar um no outro”. Mas tem o lado bom — o beijo reduz o estresse e queima calorias.