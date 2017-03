Fãs que perderam fila de show de Justin Bieber viram piada

O fenômeno de acampar em filas de show não é mais novidade. O que é inédito é que essas pessoas que ficaram meses na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro, esperando a chegada de Justin Bieber não foram as primeiras a entrar. Os "beliebers", fãs do cantor, que esperavam para ter o melhor lugar da pista premium, foram frustrados: o local da entrada foi alterado e eles perderam a prioridade. Claro que o caso teve uma enorme repercussão na internet. Algumas pessoas viram o caso como um "incentivo". Algo como "se você acha que teve um dia ruim, imagina quem passou por isso?" "Se vc tá se sentindo um b****, pensa q fãs do Justin Bieber ficaram 5 meses na fila, o local de entrada foi mudado e eles perderam o lugar", disse, por exemplo, um usuário do Twitter. Além da alteração da fila, outra mudança causou revolta nos fãs de Bieber: o horário da abertura dos portões. Marcado para abrir às 16 horas, o horário foi antecipado para as 13 horas. "Sacanagem pra quem acampou", escreveu uma internauta.

Eric Clapton é filmado em cadeira de rodas em aeroporto

Eric Clapton foi visto na manhã de ontem em uma cadeira de rodas, enquanto entrava no aeroporto LAX, em Los Angeles, nos Estados Unidos. As imagens são do site especializado em celebridades TMZ.com. A publicação afirma que, ao lado do guitarrista, segurando-lhe a mão, está uma das filhas dele. O guitarrista britânico estaria deixando a cidade depois de cancelar duas apresentações que seriam realizadas no fim de semana anterior, dias 25 e 26 de março. A causa do adiamento, segundo o comunicado enviado à imprensa na época, era uma bronquite severa. Em junho do ano passado, em entrevista à revista "Classic Rock Magazine", Clapton, que ontem completou 72 anos, revelou que tem neuropatia periférica, uma doença que age no sistema nervoso e afeta o movimento dos pés e das mãos. Isso, inclusive, estaria tornando difícil a tarefa de tocar guitarra. "Ficar velho, cara, é duro. (É) difícil tocar guitarra e tive de entrar em acordo com o fato de que não vou melhorar", disse, à publicação.

Gusttavo Lima sofre derrota judicial em ação por plágio

A Justiça do Rio proibiu a execução da música Que Mal te Fiz Eu, gravada pelo cantor Gusttavo Lima, por plágio, sob pena de multa diária de R$ 10 mil. A juíza Maria Cristina de Brito Lima, da 6ª Vara Empresarial do Rio, determinou o recolhimento de todos os exemplares dos CDs Ô Sofrência e Arena pop 2015, duas coletâneas que contêm a faixa, por considerar que ele se apropriou de uma música de outro autor, este português, alterou a letra original sem autorização, suprimindo uma estrofe, e a gravou, tudo sem que houvesse autorização do compositor. A juíza concedeu tutela de emergência proibindo que os réus - Gusttavo, sua gravadora, a Som Livre, a Balada Eventos, empresa que administra a carreira do cantor, e o Google - "executem, divulguem ou comercializem" a música, por meio físico ou digital A ação foi movida pelo músico português Francisco Manuel de Oliveira Landum, conhecido como Ricardo Landum.

Batgirl ganhará filme com diretor de Os Vingadores

A Variety publicou ontem que a Batgirl será a próxima heroína da DC Comics a ganhar um filme solo na Warner. E quem vai dirigir é ninguém menos que Joss Whedon (Vingadores 1 e 2). Ele também vai produzir e escrever o roteiro. Não existem muitas informações sobre o projeto, mas ele deve incluir outros personagens do universo de Gotham. Segundo a revista, o longa será sobre a Barbara Gordon, com a versão da personagem dos Novos 52, da DC Comics.

Bieber é citado em processo no Brasil

Justin Bieber foi citado judicialmente, nesta quarta-feira em um processo que apura crime contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, informou em comunicado o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Rio de Janeiro ingressou a ação depois que o cantor pichou o muro do Hotel Nacional, no Rio de Janeiro, em 2013. No entanto, o processo foi suspenso já que o artista não se encontrava mais no país. O cantor retornou ao Brasil para shows da turnê do álbum "Purpose" ontem, na praça da Apoteose, no Rio, e nos dias 1º e 2/4, no Allianz Parque, em São Paulo. Após ter reaberto a ação, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro afirmou que não impedirá que o cantor deixe o país.

Espectador é atingido por pedra durante peça anti-homofóbica em Curitiba

O estudante de teatro Maicon Silverio, de 26 anos, foi atingido no ombro direito por uma pedra durante a exibição do espetáculo “Campeonato Interdrag de Gaymada”, na tarde de quarta-feira, na Boca Maldita, Centro de Curitiba. Parte da programação do Festival de Curitiba, a peça do coletivo mineiro Toda Deseo discute diversidade sexual com bom humor e trabalha questões relativas à intolerância com gays, drag queens e transgêneros, sempre com apresentações em espaços públicos. “A peça estava prestes a começar e de repente senti uma pancada forte no ombro. Não vi da onde veio”, diz Maicon, que foi socorrido por produtores do festival.

Níver do dia

Richard Chamberlain

ator norte-americano

83 anos