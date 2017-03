Presente de aniversário: Curitiba 324 anos em 360 graus

Nesse seu aniversário, pensamos em trezentas maneiras de dizer o quanto gostamos de você. Mas acreditamos que uma canção e um filme 360 falam mais que palavras. Curitiba, nós te amamos, guria. Feliz 324 anos.

Veja o vídeo em http://www.curitibamilgrau.com.br/especial-curitiba324anos-curitiba-360/

DA RÚSSIA BRASILEIRA

Curitiba pode ter recorde de frio no fim de semana

O fim de semana em quatro capitais brasileiras deve registrar novos recordes de menores temperaturas do ano. A previsão é de que entre esta sexta-feira (31), e domingo, dia 2 de abril, as cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Florianópolis tenham madrugadas frias. As baixas temperaturas, associadas aos ventos úmidos e frios, são reflexo de uma massa de ar polar que está no oceano. Segundo o Climatempo, a pressão atmosférica está bastante elevada para esta época do ano, o que favorece a queda de temperaturas. O horário de pico de menores temperaturas ocorrerá entre 1h e 6 h.

A Rússia Brasileira tem suas própias leis e você tem que respeitar

Curitiba é mil grau!

VIDEO DA SEMANA

Documentário de Neni Glock sobre os Punks de Curitiba

https://www.youtube.com/watch?v=lIqQZR-2_y4