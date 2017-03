Vídeo flagra policiais atirando em homens feridos e desarmados no Rio

LUIZA FRANCO, NICOLA PAMPLONA E SERGIO RANGEL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O comando da Polícia Militar do Rio determinou a investigação de policiais que atiraram em dois suspeitos feridos e desarmados na tarde desta quinta-feira (30) na Fazenda Botafogo, zona norte do Rio. O flagrante foi feito após troca de tiros que resultou na morte de uma adolescente dentro de uma escola no bairro. A ação foi gravada e divulgada nas redes sociais. No vídeo, dois policiais se aproximam dos homens já caídos no chão. Um deles atira em um dos suspeitos, que ainda estava vivo, após tirar de perto dele uma arma. Logo depois, o outro policial atira no outro homem, que também aparentava estar vivo. Em nota, a PM classificou o caso de "flagrante ilegalidade" e diz que a corregedoria interna assumirá a apuração para responsabilizar os envolvidos. Antes do flagrante, Maria Eduarda Alves da Conceição, 13, foi atingida por uma bala perdida enquanto participava da aula de educação física na escola. No momento, havia troca de tiros entre polícia e bandidos na região. Segundo a Secretaria de Educação, ela era aluna do 7º ano. Ao saber da morte, sua mãe passou mal. Em nota, o prefeito Marcelo Crivella disse lamentar a morte da estudante e prometeu apoio à sua família. No início da noite, moradores da área fecharam a avenida Brasil em protestos que geraram confrontos com a polícia e longos engarrafamentos. A via chegou a ser interditada nos dois sentidos, segundo o Centro de Operações Rio. Há relatos de que bandidos aproveitaram o engarrafamento para fazer arrastões e roubar os motoristas.