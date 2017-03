Caixa corta até 20% de verba para atletismo e esporte paraolímpico

PAULO ROBERTO CONDE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das principais patrocinadoras do esporte olímpico brasileiro, a Caixa Econômica Federal vai reduzir o repasse a confederações para o próximo ciclo olímpico, que se encerra em 2020. Das estatais que fomentam o esporte olímpico do país, somente o banco e a Petrobras ainda não anunciaram seus programas de investimento para os próximos anos. Mas a reportagem apurou que a Caixa já avisou as entidades dos cortes orçamentários. Todos os novos contratos ainda serão assinados e ligeiras variações podem ser feitas. A CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo), cujo banco é o principal financiador, terá redução de 10% no que receberá até os Jogos de Tóquio na comparação com o que teve entre 2013 e 2016. Na campanha para a Rio-2016, a entidade obteve R$ 90 milhões da estatal, que a patrocina há 16 anos. Nesta temporada o atletismo já verá um retrocesso. O aporte para o ano será R$ 3 milhões menor do que o recebido em 2016 --cerca de R$ 16 milhões para R$ 13 milhões. Foram quatro ciclos olímpicos com apoio da Caixa. No período, o atletismo brasileiro conquistou duas medalhas de bronze e duas de ouro. Na Rio-2016, a única conquista foi a medalha de Thiago Braz (ouro no salto com vara). Como a verba da estatal tem demorado a sair, a CBAt já efetuou cortes de pessoal. O CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) foi a entidade esportiva que mais obteve recursos do banco nos últimos anos, mas nem a condição de potência da equipe nacional o poupou de um arrocho. Dos R$ 120 milhões do ciclo anterior, o comitê terá R$ 95 milhões para 2020 --queda de R$ 25 milhões, ou seja, aproximadamente 21%. No caso do comitê, a queda no patrocínio é suavizada pelo aumento no percentual de arrecadação da Lei Piva --que dá ao esporte parte do obtido com loterias federais. Desde o ano passado, o CPB mais que duplicou seu ganho. O Brasil terminou os Jogos Paraolímpicos do Rio com 72 medalhas, das quais 14 de ouro, e na oitava posição segundo o número total de pódios. Nos Jogos do Rio, a ginástica brasileira teve o melhor desempenho de sua história, com duas pratas e um bronze --todas no masculino. Mas também deve sofrer alguma redução no contrato com a Caixa, que patrocina a CBG (confederação brasileira) da modalidade desde 2006 e lhe destinou R$ 35 milhões entre 2013 e 2016. COMPASSO DE ESPERA Outras duas confederações patrocinadas pelo banco até o final de 2016 ainda aguardam definição quanto à renovação de seus contratos. A Confederação Brasileira de Wrestling, que regula as lutas associadas, ganhou um pouco mais de R$ 11 milhões da estatal no último ciclo. Se o vínculo for renovado, deve ocorrer um abatimento de R$ 2 milhões no investimento. A expectativa é a de que uma definição ocorra na primeira semana de abril. Com o ciclismo a situação é idêntica. Recebedora de R$ 17 milhões entre 2013 e 2016, a confederação brasileira da modalidade já trabalha com declínio no patrocínio. Oficialmente, a Caixa afirmou que "não se manifestará sobre os patrocínios às confederações enquanto as negociações não estiverem finalizadas". A instituição planejava definir seu plano de ação em relação aos patrocínios no máximo até meados de janeiro. A Caixa anunciou na terça-feira (28) que em 2016 teve queda de 42% em seu lucro em relação a 2015 --caiu de R$ 7,1 para R$ 4,1 bilhões. Estatais como Correios e Banco do Brasil também anunciaram cortes em repasses para confederações esportivas.