'Eu não sou livre para dizer o que quiser', diz escritor Orhan Pamuk

MAURÍCIO MEIRELES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em seu novo livro a sair no Brasil, "Uma Sensação Estranha", o escritor turco Orhan Pamuk faz uma declaração de amor à sua cidade, Istambul, registra suas transformações --e sorri quando se lembra do tempo em que comprava iogurte na rua. Mas, de sua janela, ele também vê tempos sombrios. Desde o golpe militar frustrado na Turquia, em julho de 2016, o autor diz que seu país caminha para se tornar uma autocracia. "Estamos virando um Estado autoritário. Vou votar não nesse plebiscito. Se o sim ganhar, não seremos mais uma democracia. Já não somos uma democracia completa, apenas temos um sistema eleitoral", diz ele. Pamuk se refere ao referendo constitucional previsto para o dia 16 de abril --que propõe a substituição do sistema parlamentarista pelo presidencialismo, na prática concentrando poderes no presidente Recep Tayyip Erdogan. Desde que a tensão cresceu na Turquia, Pamuk conta que viu muitos amigos escritores e jornalistas serem presos. E se queixa de hoje não existir mais nenhum jornal de oposição ao governo no país. "O governo usou o golpe militar para acabar com a liberdade. A crítica na imprensa não é mais possível", diz. Questionado se, por conta de sua reputação internacional desde que venceu o Nobel de literatura, em 2006, ele seria o único escritor livre para dizer o que bem entender, Pamuk rebate: "Há uma imensa atmosfera de medo. Não sou livre para dizer o que quiser. No começo do ano, dei uma longa entrevista a um grande jornal, em que dizia que votaria pelo não no referendo. O jornal não pôde publicá-la", conta. Não é a primeira vez que Pamuk tem problemas assim. Em 2005, ele chegou a ir a julgamento por insultar a "identidade turca" ao mencionar em uma entrevista o genocídio dos armênios, pelo Império Otomano, durante a Primeira Guerra. O autor passou a andar com seguranças, após ser ameaçado Mas há quem diga que, por vias tortuosas, a censura é um reconhecimento do poder da cultura humanista. O que o escritor pensa? "É uma tentativa de consolo que tenho ouvido há décadas vinda dos europeus. Eu andava com seguranças e eles diziam: 'Nossa, você é tão importante! Na Suíça ninguém nos persegue!'", ironiza. "Não me sinto consolado. Só quero escrever em um país livre, onde não sinta medo de ir para o tribunal. Quando eles nos atacam, vemos nosso poder. Mas é o tipo de poder que eu quero." A cultura humanista pode fazer algo contra o radicalismo político e religioso? "Posso ter visões de grandes livros que eu queira escrever, mas antes de tudo sou modesto. Quando o fascismo é muito grande, como o que vem por aí, não há nada que a cultura possa fazer --no máximo ela vai nos consolar, nos ajudar a pensar no futuro", afirma. No romance que sai agora no país, Pamuk gira ao redor de Mevlut, um vendedor de comida de rua. Pela história dele e dos personagens a seu redor, Pamuk olha as mudanças da Istambul a partir dos anos 1960. O escritor conta que trabalhou com o conceito de micro-história --pelo qual historiadores, como o italiano Carlo Ginzburg, que Pamuk admira, usam casos de pequenos grupos e indivíduos para estudar um período de tempo. "É um épico da micro-história da cidade. O iogurte [vendido na rua] não é só o iogurte, mas um documento das transformações", diz Pamuk. Apesar de Mevlut errar pela cidade à noite, o escritor não gosta de associá-lo ao conceito de flanêur, aquele caminha que vaga pela cidade. "Isso é coisa de Baudelaire e Walter Benjamin. Nem todo mundo que caminha é flanêur. Flanêur é um cara rico que gosta da complexidade. Mevlut não é isso, ele já é interessante por si só", diz Pamuk, rindo da provocação. UMA SENSAÇÃO ESTRANHA AUTOR Orhan Pamuk TRADUÇÃO Luciano Vieira Machado EDITORA Companhia das Letras QUANTO R$ 74,90 (592 págs.)