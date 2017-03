Sobe para 22 o total de mortos em atentado no Paquistão

Pelo menos 22 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas hoje (31) em um atentado com um carro-bomba perto de um mercado e uma mesquita xiita para mulheres, na cidade de Parachinar, no Paquistão e perto da fronteira com o Afegãnistão. As informações são da agência EFE. O porta-voz da administração da região, Khursheed Ahmed Turabi, disse que 22 pessoas morreram e 34 estão feridas.

O parlamentar Sajid Hussain, que inicialmente tinha informado sobre a existência de 100 feridos de acordo com um relatório preliminar, reduziu posteriormente esse número para aproximadamente 50.

Segundo o relato de Hussain, a explosão aconteceu perto de uma mesquita xiita para mulheres, pouco antes da oração desta sexta-feira. O Exército enviou helicópteros para a área com o objetivo de resgatar os feridos. O primeiro-ministro paquistanês, Nawaz Sharif, condenou o ataque e reiterou sua determinação para acabar com o terrorismo.

"A rede de terroristas foi quebrada e é nossa obrigação nacional continuar esta guerra até a completa aniquilação do terrorismo em nosso solo", afirmou Sharif. O atentado de hoje aconteceu depois de uma série de ataques com cerca de 130 mortos nos primeiros 15 dias de fevereiro.