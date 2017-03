Oposição denuncia ditadura na Venezuela e convoca protesto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos principais líderes da oposição, Henrique Capriles, afirmou que uma ditadura está em curso na Venezuela após a sentença do TSJ (Tribunal Supremo de Justiça) com a qual a corte assumiu as funções do Legislativo nesta quinta (30). As informações são das Agências de Notícias. "A comunidade internacional precisa de mais provas para terminar de fixar uma posição unânime e firme de que na Venezuela temos um governo à margem da Constituição? Na Venezuela já há uma ditadura", afirmou, em visita a Bogotá (Colômbia), Capriles, ex-candidato presidencial e atual governador do estado de Miranda (norte). "Este é um momento de gritar socorro para a comunidade internacional", afirmou durante coletiva na capital colombiana para pedir ajuda humanitária pela crise social e econômica na Venezuela. Capriles destacou também que "um país que desconhece o Parlamento, que é a instituição mais representativa da democracia" está, então, "sepultando a democracia". Segundo o opositor venezuelano, a decisão de tirar poder da Assembleia Nacional tem como fim "aprovar os endividamentos inconstitucionais, ilegais para que (...) continue a corrupção na Venezuela". "O governo de Maduro anda procurando dinheiro desesperadamente para continuar financiando todo o tema das importações" necessário para fornecer alimentos e outros bens básicos a este país muito dependente das compras internacionais, sentenciou. Além da crise política em que se encontra mergulhada, a Venezuela sofre uma complicada situação econômica em que faltam 68% dos produtos básicos e a inflação atingirá 1.660% em 2017, segundo o FMI (Fundo Monetário Internacional). O presidente da Assembleia Nacional, Julio Borges, denunciou que a sentença representa "um golpe de Estado", e pediu aos venezuelanos que protestem nas ruas no sábado para exigir eleições como solução à crise. INTERVENÇÃO MILITAR O deputado Diosdado Cabello, um dos principais líderes do chavismo, pediu nesta quinta-feira a seus seguidores que se preparem para "defender" nas ruas a Venezuela diante de uma eventual intervenção militar estrangeira. "Vamos nos preparar para defender o país (...), para defender, inclusive, as pessoas da oposição, que está como louca pedindo que um Exército intervenha na Venezuela, que a OEA (Organização dos Estados Americanos) intervenha", disse Cabello em um comício em Monagas. Na terça-feira (28), ocorreu uma sessão em Washington do Conselho Permanente da OEA para discutir a crise política e econômica do país petroleiro, mas não foi tomada nenhuma decisão. Entretanto, após a reunião, que o governo de Nicolás Maduro qualificou como "ingerencista", a crise política se intensificou com duas sentenças do Tribunal Supremo de Justiça contra o Parlamento, de maioria opositora. "Que venham, para que vejam um povo defender sua pátria. Seremos obrigados a fazer isto", afirmou Cabello, que pediu a seus partidários que perguntem aos opositores se concordam com um bombardeio à Venezuela. "Se eles tentarem algo, nos encontrarão nas ruas. Se eles acham que vamos nos render, estão equivocados", acrescentou.