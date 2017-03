Pastor suspeito de estuprar duas meninas é preso na RMC

Um homem de 51 anos, suspeito pelo crime de estupro de vulnerável - duas meninas de 7 e 8 anos - foi preso na manhã desta quinta-feira (30), em sua residência, no bairro Fazendinha, pela equipe de investigação da Delegacia de Campina Grande do Sul. O homem preso é pastor de uma igreja situada na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

O homem está sendo investigado há três meses. A polícia chegou até ele, após um registro de boletim de ocorrência, feito pelos pais das vítimas. “A mãe das meninas notou um comportamento estranho em ambas e também alguns sinais no corpo, que levaram ao relato das garotas”, informa o delegado titular da unidade, João Marcelo Renk Chagas.

Segundo informações policiais, as vítimas são irmãs e a família frequentava a igreja em que o pastor realizava os cultos, no bairro Rio Abaixo, e consequentemente onde aconteciam os abusos.

“O homem se aproveitava da confiança dos pais para ficar sozinho com as crianças e cometer o crime”, afirma o delegado. Na residência do suspeito, os policiais apreenderam celulares, cartões de memória, CDs, pendrives e um computador, que será encaminhado para a realização de perícia técnica, com o intuito de verificar se existe algum material envolvendo crianças e adolescentes.

O suspeito negou todos os relatos ao ser ouvido na delegacia, porém as garotas foram submetidas a exames periciais que comprovaram os abusos. O homem foi indiciado por estupro de vulnerável e permanece preso à disposição da Justiça em cumprimento a um mandado de prisão preventiva.