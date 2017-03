Trio que cometia assaltos de bicicleta é preso no Água Verde

Três jovens acusados de assaltos na região do Água Verde foram presos, nesta quinta-feira (30/03), pela Guarda Municipal. Os rapazes, dois de 18 anos e um de 20 anos, sempre agiam de bicicleta. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Furtos e Roubos, no Jardim Botânico.

A prisão aconteceu por volta das 11 horas, na altura do número 4.500 da Avenida Sete de Setembro, logo após um homem ser assaltado pelo grupo. Uma equipe do Grupo Tático de Motos (GTM) do Portão fazia patrulhamento pela região e foi acionada pela vítima.

Como o assalto tinha acabado de acontecer, os guardas conseguiram alcançar os rapazes, que estavam de bicicleta. “Prendemos eles em flagrante e levamos até o senhor que havia sido assaltado. Eles foram reconhecidos pela vítima e encaminhados para a delegacia”, explicou o guarda Fernando Ribas.

Durante a tarde de quinta-feira, outras vítimas do grupo foram até a delegacia e reconheceram os rapazes. Há cerca de três meses eles agiam desde a região do shopping Água Verde até a estação-tubo da Coronel Dulcídio, sempre com bicicletas.

“Eles roubavam correntes de ouro, principalmente de mulheres. Também assaltavam lojas de conveniência e pequenos comércios”, disse o guarda Ribas. As bicicletas usadas nos assaltos também eram roubadas.