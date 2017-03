Montillo vira maestro após ser poupado e tem 1ª boa atuação no Botafogo

BERNARDO GENTILE RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Como parte do planejamento para evitar mais lesões, Montillo foi poupado pelo técnico Jair Ventura e iniciou o duelo contra a Portuguesa no banco de reservas. Ele entrou no intervalo na vaga de Joel e finalmente teve uma grande atuação pelo Alvinegro após seu nono duelo pelo clube de General Severiano. A equipe goleou a Portuguesa por 4 a 1, nessa quinta-feira (30). Como ocorre tradicionalmente, Camilo foi recuado para fechar o lado esquerdo do meio de campo após a entrada do argentino. Porém, ao contrário do que vinha ocorrendo, Montillo teve boa atuação. O camisa 17 atuou como um verdadeiro maestro, regendo as ações da equipe. Ele terminou os 45min em campo com uma assistência, em gol marcado por Gilson. Mas poderia ter números ainda melhores se os companheiros tivessem apresentado pés mais calibrados. Ele deu bons passes para Roger e Sassá, que não conseguiram o gol naquele momento. Montillo marcou um gol pelo Botafogo no amistoso contra o Rio Branco-ES, durante a pré-temporada. Em jogos oficiais, ainda não conseguiu balançar as redes. Em apenas 45 minutos, além da assistência e passes não aproveitados, o camisa 7 quase marcou em duas oportunidades. Na primeira ele arriscou belo chute de fora da área, mas viu a bola caprichosamente sair pela linha de fundo. Em seguida, Montillo aproveitou bobeada da zaga e de "bico" tentou marcar, mas viu o goleiro da Portuguesa impedir com boa defesa. "Conversei com o Montillo entrou bem, falou comigo que está se sentindo mais leve. Confio bastante nele, acabou a bola dele não entrando, mas daqui a pouco vai sair o gol dele", comentou o treinador Jair Ventura. O Botafogo define a vida no Campeonato Carioca no domingo, quando receberá o Resende, no Estádio Nilton Santos (Engenhão). O Alvinegro precisa de uma simples vitória para se garantir nas semifinais da Taça Rio e do Campeonato Carioca.