Renato Gaúcho abraça excluídos e minimiza falhas do Grêmio

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Para manter o bom ambiente no grupo do Grêmio, o técnico Renato Gaúcho esbanja experiência. Com a meta de "dar apoio" a todos para que estejam do seu lado em hora decisiva, o ex-camisa 7 recupera excluídos e elogia até nos momentos de falha. O primeiro na relação de jogadores que têm apoio de Renato Gaúcho independentemente de qualquer pressão da torcida é Bressan. Tanto que o defensor foi capitão do time reserva na derrota para o São Paulo-RS, na quarta-feira. "A confiança no Bressan é total. Eu assisti àquele jogo que muita gente criticou e ele não teve culpa. É jogador do Grêmio. Em 2013 foi vice-campeão brasileiro. Se cada jogador tiver uma falha, que não foi o caso dele, vamos afastar, vamos precisar de 120 jogadores. Garoto bom, do grupo, confio muito nele. Foi vice comigo em 2013, se não me engano com a defesa menos vazada. Se tiver outra oportunidade, vai voltar a jogar", disse o treinador. A insatisfação da torcida do Grêmio em relação a Bressan vem do ano passado. As falhas na Libertadores e no Gauchão resultaram na sua saída do clube. Após empréstimo ao Peñarol, do Uruguai, ele voltou neste ano chamado por Renato e continuará recebendo oportunidades. CONFIANÇA O mesmo vale para o goleiro Bruno Grassi. Após falhar feio no gol do São Paulo-RS, o suplente de Marcelo Grohe também foi absolvido. Segundo Renato, os erros acontecem com qualquer profissional do futebol. "Falhar todo mundo falha, já conversei com o Bruno e botei ele para cima. Hoje foi o Bruno, amanhã pode ser outro. Todo mundo tem chance de falhar, infelizmente aconteceu. A gente não queria perder, mas aconteceu na hora certa. Pior se fosse numa semifinal e a gente ficasse fora", comentou. Tudo monta a estratégia do treinador de minimizar qualquer impacto dos erros no grupo. A "tática do carinho" blinda os atletas e sustenta o grupo ao lado do treinador. O Grêmio volta a campo neste domingo. Abre as quartas de final do Campeonato Gaúcho contra o Veranópolis, fora de casa.