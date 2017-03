Com 4 desfalques, Baptista ainda não definiu escalção para 1ª decisão

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras trabalha sem quatro nomes para o primeiro compromisso do mata-mata do Campeonato Paulista, marcado para domingo (2), às 19h (de Brasília), diante do Novorizontino, em Novo Horizonte. Para o duelo no interior, Eduardo Baptista não conta com Vitor Hugo, Zé Roberto, Jean e Alejandro Guerra, peças consideradas importantes para a comissão técnica. Vitor Hugo (terceiro cartão amarelo) e Zé Roberto (expulso diante a Ponte Preta) estão suspensos da partida no final de semana. Jean, com uma fissura em osso do pé direito, e Guerra, diagnosticado na última quinta-feira com duas fraturas no nariz e uma lesão no quadril, também estão fora da estreia da equipe na fase decisiva. O treinador palmeirense terá apenas os dois próximos dias para testar as melhores opções para o time titular, mas alguns nomes saem em vantagem e devem atuar no interior. Um atleta tem o retorno certo: o zagueiro Yerry Mina, que defendeu a seleção colombiana em duas partidas nos últimos sete dias, fará dupla com Edu Dracena. Ainda no setor defensivo, Eduardo Baptista quer dar sequência a Fabiano. O camisa 22 atuou como titular nos três últimos jogos e aparece como a única opção para o setor. Thiago Martins, zagueiro que treinou improvisado, só retornará no segundo semestre graças a uma grave lesão no joelho. Outra opção certa é a entrada de Egídio, o substituto direto de Zé Roberto e titular em cinco partidas na temporada. O jogador de 30 anos também aparece como a única opção no setor. Para a posição de Alejandro Guerra, Eduardo Baptista conta com mais opções. Michel Bastos, Raphael Veiga e o recém-inscrito Hyoran, elogiado pelo treinador depois da derrota para a Ponte Preta, surgem como favoritos na briga por uma vaga no time titular. Michel Bastos, embora favorito a acompanhar Tchê Tchê no setor, trabalhou separadamente na última quinta-feira. O experiente meio-campista sentiu o desgaste físico nesta semana, mas, a princípio, não preocupa para o final de semana. O treinador ainda possui algumas variações que tem testado nos últimos jogos. Na última quarta-feira em Campinas, por exemplo, Dudu atuou mais centralizado; neste caso, Keno atuaria pela ponta-esquerda -o ex-atacante do Santa Cruz já soma 12 confrontos na temporada, 6 deles como titular. A primeira oportunidade de teste ocorrerá na tarde desta sexta-feira (31), a partir das 15h30 (de Brasília), na Academia de Futebol. Conforme padrão a ser adotado para esta etapa de mata-mata do Estadual, a comissão técnica optará por fechar o trabalho para a imprensa.