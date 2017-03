Destaques da programação (de 1º a 7 de abril)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV paga: - SÁBADO, 1º HBO, 22h. O HOMEM NAS TREVAS Título original: Don’t Breathe Produção: EUA/2016 Direção: Fede Alvarez Elenco: Stephen Lang, Jane Levy, Dylan Minnette, Daniel Zovatto, Emma Bercovici Três jovens ladrões decidem invadir a cada de um velho rico e cego para roubá-lo. Quando o homem se revela um adversário implacável, sem piedade e com um segredo oculto, o grupo deve buscar uma maneira de escapar...no meio da escuridão. - DOMINGO, 2 Telecine Pipoca, 20h. WARCRAFT - O PRIMEIRO ENCONTRO DE DOIS MUNDOS Título original: Warcraft Produção: EUA, 2016 Direção: Duncan Jones Elenco: Travis Fimmel, Toby Kebbell, Paula Patton A região de Azeroth sempre viveu em paz, até a chegada dos guerreiros Orc. Com a abertura de um portal, eles puderam chegar à nova Terra com a intenção de destruir o povo inimigo. Cada lado da batalha possui um grande herói, e os dois travam uma disputa pessoal, colocando em risco seu povo, sua família... - SEGUNDA, 3 Maxprime, 22h. PADRINHOS LTDA Título original: The Wedding Ringer Produção: EUA, 2015 Direção: Jeremy Garelick Elenco: Kevin Hart, Josh Gad, Kaley Cuoco, Jorge Garcia, Ken Howard, Cloris Leachman, Jenifer Lewis, Affion Crockett Doug Harris é um homem amável e vai se casar com a garota dos seus sonhos, porém não tem ninguém para ser seu padrinho de casamento. Por isso decide visitar a Best Man Inc., uma empresa que aluga padrinhos para quem precisa. - TERÇA, 4 Canal Brasil, 22h. MAGAL E OS FORMIGAS Produção: Brasil, 2016 Direção: Newton Cannito, Michael Ruman Elenco: Sidney Magal, Norival Rizzo, Zecarlos Machado João é um aposentado que está chateado com a vida. Viciado em loteiras, ele nunca conseguiu ganhar dinheiro com isso. Um dia, porém, ele começa a receber visitas sobrenaturais do cantor Sidney Magal. - QUARTA, 5 TCM, 22h. TAXI DRIVER - MOTORISTA DE TÁXI Título original: Taxi Driver Produção: EUA, 1976 Direção: Martin Scorsese Elenco: Atores: Albert Brooks,Cybill Shepherd,Harvey Keitel,Jodie Foster,Peter Boyle,Robert De Niro Solitário e sem perspectivas na vida, esse veterano da Guerra do Vietnã passa suas noites rodando pelas ruas de Nova York, em meio à violência e às subversões da sociedade. Em uma de suas voltas, ele conhece a jovem Iris, a quem tenta convencer voltar para a casa dos pais- mesmo diante da ferrenha oposição do cafetão da menina (Harvey Keitel). Movido por suas paranóias e angústias, o taxista acaba cometendo um assassinato. - QUINTA, 6 Telecine Cult, 16h50. NIXON Produção: EUA, 1996 Direção: Oliver Stone Elenco: Anthony Hopkins, Joan Allen, Powers Boothe A incrível trajetória de Richard Nixon (Anthony Hopkins) desde a sua infância, passando por sua derrota para John F. Kennedy, sua ascensão política, que teve como ápice ser eleito duas vezes presidente, e sua subsequente queda com o escândalo Watergate, que o aniquilou politicamente. - SEXTA, 7 Maxprime, 22h. O GRANDE HERÓI Título original: Lone Survivor Produção: EUA, 2013 Direção: Peter Berg Elenco: Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emile Hirsch, Ben Foster, Ali Suliman, Eric Bana, Alexander Ludwig, Yousuf Azami Durante a guerra no Afeganistão, uma equipe de elite das forças especiais SEAL, liderada por Marcus Luttrell, tem a missão de capturar o líder talibã Ahmad Shah, enquanto luta por suas vidas.