Destaques da programação (de 1º a 7 de abril)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta: - SÁBADO, 1º Record, 23h15. REPO MEN - O RESGATE DE ÓRGÃOS Título original: Repo Men Produção: EUA, 2010 Direção: Miguel Sapochnik Elenco: Jude Law, Forest Whitaker e Alice Braga Em um futuro próximo a sociedade utiliza com frequência os serviços da empresa The Union, que fornece sofisticados e caros órgãos mecânicos para seres humanos. Caso o comprador não honre a dívida, a empresa envia em seu encalço os coletores, que têm por função recolher o órgão vendido, seja ele qual for. Remy (Jude Law) é um dos melhores coletores na ativa, até sofrer um ataque cardíaco ao realizar um serviço. Ele é submetido a uma cirurgia, onde lhe é transplantado um dos corações fabricados pela The Union. - DOMINGO, 2 Globo, 14h34. GENTE GRANDE 2 Título original: Grown Ups 2 Produção: EUA, 2013 Direção: Dennis Dugan Elenco: Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock Lenny (Adam Sandler), Eric (Kevin James), Kurt (Chris Rock) e Marcus (David Spade) voltam a morar na mesma cidade. Lá, suas vidas seguem o curso natural dos adultos. A coisa dá uma complicada quando os marmanjos pretendiam matar a saudade num dia de folga e acabam encarando os jovens da região, que agora dominam o lugar. É quando eles acabam tendo que enfrentar alguns fantasmas do passado, entre eles a covardia diante de valentões e o famigerado bullyng na escola. - SEGUNDA, 3 Globo, 23h09. NO LIMITE DO AMANHà Título orignal: Edge Of Tomorrow Produção: EUA, 2014 Direção: Dennis Dugan Elenco: Jonas Armstrong, Emily Blunt, Tom Cruise, Brendan Gleeson, Bill Paxton, Tony Way Quando a Terra é tomada por alienígenas, Bill Cage, relações públicas das forças armadas dos Estados Unidos, é obrigado a ir para a linha de frente no dia do confronto final. Inexplicavelmente, ele acaba preso no tempo, condenado a reviver esta data repetidamente. A cada morte e renascimento, Cage avança e, antecipando os acontecimentos, tem a chance de mudar o curso da batalha com o apoio da guerreira Rita Vrataski. - TERÇA, 4 A MORTE CONVIDA PARA DANÇAR Produção: Brasil, 2011 Direção: José Alvarenga Júnior Elenco: Bruno Mazzeo, Fernanda Paes Leme, Sérgio Loroza, Carol Castro Bruno foi flagrado traindo sua namorada durante uma festa de casamento e levou um pé na bunda. Por vingança, ela publicou na internet um vídeo seu transando com ele, que pagou o maior mico por causa de uma ejaculação precoce. As imagens fazem sucesso e Bruno vira uma celebridade, só que da pior forma possível. Agora, sua única saída é tentar provar para todo mundo que é bom de cama. - QUARTA, 5 Band, 22h30 MISSÃO: IMPOSSÍVEL III Titulo original: Mission: Impossible III Produção: EUA, 2006 Direção: J.J. Abrams Elenco: Tom Cruise, Ving Rhames, Philip Seymour Hoffman Um homem chamado Owen Davian mata uma agente da IMF que foi enviada à missão pelo lendário Ethan Hunt, que se aposentou e agora curte a vida com sua noiva. Sabendo da morte de sua pupila, Hunt aceita para uma última tarefa: prender Davian e interceptar uma arma química chamada “pé-de-coelho” Porém, Davian é mais implacável do que parece e sequestra a noiva de Hunt, que não sabia da vida pregressa de seu amado. O que parecia impossível, agora é pessoal. - QUINTA, 6 Globo, 15h10 SEMPRE AO SEU LADO Título original: Hachiko Produção: EUA, 2009 Direção: Lasse Hallstrom Elenco: Richard Gere, Joan Allen, Cary-Hiroyuki Tagawa, Sarah Roemer, Jason Alexander, Erick Avari Parker Wilson é um professor universitário que, ao retornar do trabalho, encontra na estação de trem um filhote de cachorro da raça Akita, conhecida por sua lealdade. Parker o leva para casa, mesmo sabendo que sua esposa não aprovaria. Ele se afeiçoa ao cão que cresce e passa a acompanhar Parker até a estação de trem, retornando ao local no horário em que o professor está de volta. Até que um acontecimento inesperado altera sua vida. - SEXTA, 7 Globo, 15h10 MISSÃO IMPOSSÍVEL Título original: The Spy Next Door Produção: EUA, 2010 Direção: Brian Levant Elenco: Jackie Chan, Amber Valletta, Madeline Carroll, Will Shadley, Alina Foley, Magnus Scheving Ex-espião da CIA aceita sua missão mais difícil: cuidar dos três filhos da namorada - que não vão muito com a cara do candidato a padrasto. As coisas se complicam quando um dos pequenos, acidentalmente, baixa uma fórmula ultra secreta e, para piorar, o maior inimigo do ex-espião, um terrorista russo, descobre e resolve fazer uma visita nada amigável a família.