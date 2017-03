Protesto contra o governo bloqueia via importante de Caracas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Manifestantes de oposição ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, liderados por um deputado opositor, bloquearam na manhã desta sexta-feira (31) uma das principais vias de Caracas e anunciaram mais protestos nas ruas para pressionar por uma mudança de governo. A mobilização ocorre um dia depois de a Assembleia Nacional ter se declarado em rebelião e dito que não reconhecerá os veredictos do Tribunal Supremo da Venezuela, que nesta semana assumiu as funções do Legislativo. "Hoje em toda Venezuela amanhecemos bloqueando as ruas e as autopistas. Que ninguém se renda, que ninguém se detenha... Temos que exigir nossos direitos", disse o parlamentar Miguel Pizarro, acompanhado de dezenas de manifestantes de oposição que bloqueavam a via.