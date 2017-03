Ruas próximas à Pedreira Paulo Leminski terão alteração de trânsito

Algumas ruas próximas à Pedreira Paulo Leminski, no Abranches, terão bloqueio de trânsito nesta sexta-feira (31/03). As mudanças no tráfego são em razão dos shows dos artistas internacionais James Taylor e Elton John, que se apresentam em Curitiba.

Os bloqueios serão feitos nas ruas João Gava, João Enéas de Sá, Antônio Krainiski e Eugênio Flôr. Agentes da Setran vão orientar o trânsito na região. Moradores com autorização terão acesso para circular pela região.

Nas ruas João Enéas de Sá, Antônio Krainiski e Eugênio Flôr os bloqueios terão início às 7h desta sexta-feira. Na João Gava o bloqueio terá início durante a tarde de sexta, quando o movimento de fãs aumentar.

Os portões da Pedreira serão abertos às 16h. As ruas ficarão bloqueadas até o final do evento, por volta da 1h de sábado (01/04). A orientação é que motoristas evitem a região durante este sábado, pois o trânsito ficará lento.