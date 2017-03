Protestos contra reforma da Previdência bloqueiam vias de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Manifestantes fazem bloqueios na manhã desta sexta-feira (31) em ruas e rodovias de São Paulo contra a reforma da Previdência e novas regras da terceirização do trabalho. Um dos bloqueios é feito por pessoas ligadas ao MTST (Movimentos dos Trabalhadores Sem Teto) na avenida Jacu Pêssego na saída de São Paulo para a cidade de Mauá. Eles bloquearam os dois sentidos da via com barricadas com fogo. Às 9h30, a cidade registrou 98 km de lentidão nos 869 km de vias monitoradas. Um protesto bloqueia parcialmente a estrada do M'Boi Mirim, no sentido bairro, na região do Parque Guarapiranga. Os bombeiros já apagaram o fogo das barricadas feitas pelos manifestantes. Outra manifestação ocorre na pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, no km 272, em Taboão da Serra (Grande São Paulo). Por volta das 7h, era registrado 4 km de lentidão no trecho.