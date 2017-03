Preterido em fase de teste, Guilherme fica mais perto de deixar Corinthians

DASSLER MARQUES E DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A saída de Guilherme do Corinthians está mais perto de ser realidade após o meia-atacante ser preterido mais uma vez durante a vitória por 3 a 1 contra o Linense, nesta quarta-feira (29), pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Opção no banco de reservas, o jogador contratado em 2016 viu o volante Marciel entrar no lugar do atacante Léo Jabá. A partida contra o time de Lins representou o fim da fase de testes na equipe do Corinthians. Isso, inclusive, chegou a ser destacado pelo técnico Fábio Carille na entrevista coletiva concedida ao fim do jogo. Segundo o treinador, foi possível "rodar o elenco" até o mata-mata do estadual. Guilherme, no entanto, teve poucas chances de entrar no time. Dos jogadores de linha inscritos no Campeonato Paulista, o atleta de 28 anos só não atuou mais que o zagueiro Léo Santos e o volante Paulo Roberto. O meia-atacante só entrou em campo quatro vezes nos jogos oficiais do Corinthians em 2017 -apenas um como titular, contra a Ferroviária. Na ocasião, Carille colocou Rodriguinho em seu lugar aos 12 minutos do segundo tempo. Após o jogo disputado em Araraquara, Guilherme ficou no banco diante de Red Bull, São Paulo e Linense. Com isso, já existe um entendimento de que as chances de uma volta por cima praticamente chegaram ao fim. Pessoas ligadas ao meia-atacante ainda consideram que durante a partida contra a Ferroviária houve uma pressão muito grande sobre o jogador. E isso afetou o rendimento dele em campo. Mesmo com o baixo rendimento, o jogador esperava ter mais espaço nas últimas três partidas da primeira fase. CORITIBA Na última semana, o Coritiba procurou o Corinthians e manifestou interesse por Guilherme. Segundo o gerente de futebol do clube alvinegro, Alessandro Nunes, isso foi repassado ao jogador e seu estafe. Como mostrou o UOL Esporte, a possibilidade de se mudar para a equipe paranaense foi prontamente recusada pelo meia-atacante, que não se mostrou seduzido pela transferência. Após o jogo contra o Red Bull, no último dia 23, Alessandro fez elogios ao atleta, mas indicou que existe a dificuldade em dar chances a ele em cima "da montagem coletiva" colocada em prática por Carille. "É um atleta com excelente nível técnico, está completando um ano de Corinthians, teve algumas oportunidades. Em cima dessa montagem coletiva, às vezes tem um ajuste individual. É normal. Não existe nenhuma falta de comunicação com ele", disse Alessandro na ocasião.