Campanha de vacinação contra a dengue é prorrogada até 7 de abril

Até a manhã desta sexta-feira, 65% do público-alvo para a segunda dose foi vacinado. (foto: AEN/divulgação)

A vacinação contra a dengue no Paraná vai ser estendida até 7 de abril. A Secretaria de Estado da Saúde decidiu ampliar o prazo para imunizar mais pessoas, principalmente nas maiores cidades, como Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu e Paranaguá, que ainda estão com resultados abaixo do esperado. Até a manhã desta sexta-feira (31), 65% do público-alvo para a segunda dose foi vacinado.

“Nossa expectativa é ampliar nesses últimos dias o número de vacinados no Paraná. Somos o único estado das Américas a oferecer gratuitamente essa importante ferramenta contra a dengue. As pessoas devem aproveitar essa oportunidade e buscar a unidade de saúde o mais rápido possível”, ressalta o secretário de Estado da Saúde, Michele Caputo Neto.

Os municípios de Boa Vista da Aparecida, Tapira, Cruzeiro do Sul, Santa Isabel do Ivaí, Munhoz de Mello, São Jorge do Ivaí, Bela Vista do Paraíso, Itambaracá, Leópolis, São Sebastião da Amoreira, Cambará e Maripá já vacinaram mais de 80% do público da segunda dose.

PÚBLICO – São quase 250 unidades de saúde com salas de vacina nos 30 municípios da campanha. Em Paranaguá e Assaí, têm direito à vacina moradores com idade entre 9 e 44 anos. Já nas outras 28 cidades a vacinação abrange a faixa etária entre 15 e 27 anos.

A Secretaria da Saúde também está incentivando os municípios para organizar equipes volantes e levar a vacina até a população. “Os jovens, público-alvo da campanha, formam um grupo que não costuma buscar os serviços de saúde, então é importante ir até eles em escolas, shopping e outros locais”, conta Crivellaro.

Além da segunda dose, a vacina é oferecida para quem não foi vacinado na primeira fase da campanha, em 2016. “Esta vai ser a última oportunidade para tomar a primeira dose. Na próxima etapa, em setembro, ela não será oferecida”, disse o coordenador estadual da Imunização, João Luís Crivellaro.

QUEM PARTICIPA – Fazem parte da campanha os municípios de Paranaguá, Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Boa Vista da Aparecida, Tapira, Santa Isabel do Ivaí, Cruzeiro do Sul, Santa Fé, Munhoz de Mello, Marialva, Paiçandu, São Jorge do Ivaí, Maringá, Mandaguari, Sarandi, Iguaraçu, Ibiporã, Jataizinho, Porecatu, Bela Vista do Paraíso, Cambé, Londrina, Sertanópolis, Leópolis, São Sebastião da Amoreira, Itambaracá, Cambará e Maripá.