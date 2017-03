GIULIANA MIRANDA LISBOA, PORTUGAL (FOLHAPRESS) - Os portugueses -que formam a maior comunidade de estrangeiros em São Paulo, com mais de 100 mil imigrantes residentes na capital- vão ter acesso a mais informações e serviços sem precisar sair do Brasil. O consulado-geral de Portugal em São Paulo inaugurou nesta quinta (30) uma espécie de "Poupa Tempo" que fornece informações e facilita a emissão de diversos tipos de documentos lusitanos, muitos deles antes não disponíveis fora da terra de Camões. Batizado de "Espaço do Cidadão", o serviço já é bem estabelecido nas cidades portuguesas, com mais de 400 postos de atendimento em todo o território. O balcão inaugurado em São Paulo, porém, é o primeiro fora da Europa e o segundo no mundo -desde 2016 existe um em Paris, onde também há uma grande comunidade lusa. "São Paulo tem uma comunidade portuguesa grande e, principalmente, participativa", destaca o cônsul-geral de Portugal na cidade, Paulo Lourenço. "Vai facilitar em muitos aspectos, também por conta da distância entre São Paulo e Portugal. Muita coisa já vai poder ser resolvida neste espaço", completa. Para usar o serviço -cuja inauguração teve direito à presença do ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, e do secretário de estado das Comunidades Portuguesas, José Luis Carneiro- os cidadãos portugueses precisam agendar um horário pelo site ou pelo call center do consulado. INTERESSE CRESCENTE O consulado de São Paulo é líder mundial na concessão de nacionalidades portuguesas em todo o mundo. Só em 2016, foram 7.413. Uma alta de 231% em relação a 2005, quando foram atribuídas 2.235 cidadanias. Há cinco anos no posto, o cônsul diz que tem havido um movimento de crescimento sustentável ao longo dos últimos anos, não ligado diretamente à crise ou à situação atual do Brasil. "Os brasileiros redescobriram Portugal. Eu percebo um interesse crescente. Tanto na questão das nacionalidades como dos investimentos", diz Paulo Lourenço. Segundo o cônsul, recentemente, mais de mil brasileiros participaram de seminários específicos sobre sobre investimentos e capital realizados no consulado.