Deputado aciona MP e pede anulação de assembleia da CBF

GUILHERME SETO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado federal Otávio Leite (PSDB-RJ), relator do Profut, encaminhou nesta sexta-feira (31) uma representação ao Ministério Público Federal no Rio de Janeiro contra a assembleia realizada pela CBF na quinta-feira (23), que teve como resultado a redução da influência dos clubes nas eleições presidenciais da entidade. Leite foi relator na Câmara dos Deputados do Profut, a lei de responsabilidade fiscal do futebol. Na representação, Leite pede a anulação da assembleia. "Fixou-se regra para que, nas entidades nacionais de administração, qualquer Assembleia (seja para eleger nova diretoria, seja para qualquer outra finalidade estatutária) obrigatoriamente deveria ter a participação, no mínimo, dos clubes das séries A e B do campeonato nacional", diz a representação enviada pelo deputado ao Ministério Público ao tratar do Profut. "O artigo 22-a da Lei Pelé, incluído pelo Profut, estabelece que todas as assembleias, além do colégio eleitoral, devem ter participação dos clubes da Séries A e B. Uma assembleia para mudança da valoração dos votos dos clubes tal como foi deveria ter a presença de representantes dos clubes", disse Leite à Folha de S.Paulo na semana passada. Com a representação, o Ministério Público irá avaliar se abrirá ou não um inquérito para tratar do tema. Na assembleia, sobre a qual os clubes não foram avisados, ficou decidido que o voto de cada uma das 27 federações terá peso três em eleições presidenciais da CBF. Já os times da Série A do Brasileiro terão peso dois em cada voto. Os clubes da Série B, por sua vez, ficaram com peso um. Assim, as federações permanecerão como maioria. No total, os cartolas estaduais terão 81 votos contra 60 dos clubes. Até o pleito de 2014, quando o atual presidente Marco Polo Del Nero foi eleito, a escolha do presidente tinha 47 votos (27 de federações e 20 de clubes da primeira divisão, sem distinção de peso entidades e equipes). Na semana passada, o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, defendeu a divisão do colégio eleitoral em três pesos. "Não vejo motivo para os clubes serem contra. As federações representam 1.117 times ativos no país, 700 profissionais. Se não criássemos esses pesos, colocaríamos a elite para comandar o futebol", disse Feldman. "Seria uma falha do ponto de vista democrático. Quem fomenta o futebol no país são as federações", acrescentou. Procurada pela reportagem para comentar a representação do deputado Otávio Leite, a CBF não se pronunciou até o momento.