PF faz operação em três Estados contra desvios de recursos da UFPR

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Policia Federal cumpre desde a manhã desta sexta-feira (31) 19 mandados de condução coercitiva e um mandado de busca e apreensão em operação que apura o desvio de R$ 7,3 milhões da UFPR (Universidade Federal do Paraná). A terceira fase da operação está ocorrendo nas cidades de Curitiba (PR), São José dos Pinhais (PR), Campo Grande (MS), Corumbá (MS) e Natal (RN). Batizada de Research, ela averigua fraudes milionárias no repasse de bolsas de estudo a pessoas sem vínculos com a UFPR entre 2013 e 2016. O dinheiro, que deveria ser destinado a pesquisas de mestrado e doutorado, foi gasto com joias, roupas e honorários a advogados particulares, entre outras despesas. As investigações estão sendo realizadas pela PF em conjunto com a CGU (Controladoria Geral da União) e o TCU (Tribunal de Contas da União). Essa etapa da investigação tem como objetivo o rastreamento do destino dos recursos públicos creditados nas contas dos falsos bolsistas, identificando outros possíveis beneficiários. Também visa apurar o envolvimento de empresa fornecedora de produtos para a UFPR.