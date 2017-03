Após 'gelo' de Ilmar e Marcos, Emilly curte sozinha primeira noite de líder

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Emilly venceu a prova do líder desta quinta (30) e vai curtir uma semana de reinado no "BBB 17" (Globo) pela terceira vez. No domingo (2), ela indicará um colega para o paredão, que não sofrerá a interferência da imunidade do anjo, extinto na reta final da competição. Após dias dando à gêmea o que classificou como "gelo educativo", Marcos decidiu explicar o afastamento de Ilmar. "O Mamão se sentiu humilhado quando você mandou ele limpar seu resto de comida", disse sobre o episódio de dias atrás. Emilly se defendeu argumentando que não havia dado ordem e que já tinha feito o mesmo pelo colega. "Quantas vezes limpei o dele? Achei o cúmulo ele vir mandar eu limpar o prato, sendo que limpo o dele desde o começo do programa", disee. Com o isolamento imposto pelos antigos aliados, ela voltou a se aproximar de Ieda, que propôs uma frente feminina contra Marcos e Ilmar. Apesar da conversa amigável, Emilly preferiu ficar sozinha no quarto do líder. Ela dormiu chorando, abraçada ao porta retrato da família.