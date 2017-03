Fernanda Abreu se apresenta no +55 neste domingo

(foto: Divulgação)

A cantora Fernanda Abreu, ex-vocalista da banda Blitz, vai se apresentar no palco do Sunday Sunset do badalado +55 no domingo, 02 de abril. O show, que desde já promete ser inesquecível, faz parte da comemoração do aniversário de dois anos do grupo curitibano Bigode Groove.

Direto do Rio de Janeiro, a artista vai encantar o público com os maiores sucessos de sua carreira. Entre as músicas mais pedidas estão “Baile da Pesada”, “Katia Flavia”, “Tambor”, “Rio 40 graus” e “Veneno da Lata”.

O primeiro lote de ingressos já está a venda (R$ 30 feminino e R$ 60 masculino). Como de costume, aos domingos tem promoção no +55: jarra de sangria (50% off) e baldinho de Budweiser (pague 5, leve 7).

SERVIÇO: +55

Endereço: R. Vicente Machado, 866 – Batel

Informações e reservas: (41) 3322-0900 (41) 99247 3322 whatsapp