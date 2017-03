Nova edição do Balada Protegida multa 232 motoristas em Curitiba

Da redação Bem Paraná com assessoria

O programa Balada Protegida da Prefeitura teve mais uma edição na noite de quinta-feira (30/03) e madrugada desta sexta (31/03). A ação foi feita na Avenida Vicente Machado, Coronel Dulcídio, Alameda Doutor Carlos de Carvalho, no Batel, Rua Maestro Carlos Frank, no Boqueirão, Rua Itupava, Alto da Glória, Rua Isaac Ferreira da Cruz, no Sítio Cercado, e Rua Pedro Gusso, próximo ao Terminal da CIC.

A Setran emitiu 232 autos de infração a motoristas, sendo que 166 veículos estavam em movimento e 66 estacionados irregularmente. Guardas da Guarda Municipal do Balneário Camboriú, Santa Catarina, também acompanharam a ação para conhecer o programa Balada Protegida.

