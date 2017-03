Empresa paranaense é selecionada no Painel Internacional da Endeavor

Entre os dias 15 e 17 de março, o Brasil sediou o 70º International Selection Panel (ISP), que é a última etapa do processo seletivo de empreendedores da Endeavor. O encontro aconteceu no Rio de Janeiro e reuniu 18 empresas, consideradas “apostas” de dez países, para serem avaliadas por mentores da rede internacional da organização. 12 empreendedores, fundadores de nove empresas, foram aprovados como os novos “Empreendedores Endeavor”. Os brasileiros da Brisanet (CE), Gesto (SP) e Hi Technologies (PR) estão entre os selecionados.

O ISP acontece cerca de seis vezes ao ano, em diferentes países, e avalia três principais fatores: o empreendedor, ou seja, a capacidade que ele possui de levar a empresa a um outro patamar, e de se tornar um exemplo para inspirar a futura geração; o negócio, que diz respeito ao tamanho do problema que ele está resolvendo, à inovação, à escala, e ao potencial de geração de empregos; e o timing, que avalia a maturidade do modelo de negócio e se a empresa está em um ponto de inflexão para o crescimento.

No Brasil, são prospectadas anualmente cerca de 5.000 empresas e menos de 1% chega até o Painel Internacional. Na 70ª edição do Painel, realizada no Rio, as bancas foram compostas por 18 painelistas, dentre eles Anderson Thees (Redpoint Ventures), Andy Tsao (Sillicon Valley Bank), Mauro Schnaidman (Jafra Cosmetics), Salvador Said (Said Holding) e Verônica Serra (Pacific Investments).

Os empreendedores aprovados passarão a receber apoio por meio da conexão com uma rede de mentores, formada pelos principais líderes empresariais do país, que doa tempo para a causa, visando alavancar o crescimento e o impacto dos negócios.

“O processo de seleção da Endeavor tem foco em um perfil de empresas conhecidas no mundo como scale-ups. No Brasil, elas são menos de 1% de todas as empresas ativas, mas geram sozinhas quase a metade dos novos postos de trabalho ao ano - embora ainda sejam PMEs. Nosso trabalho é apoiá-las para que continuem crescendo e passem a inspirar outros brasileiros a sonharem maior.”, explica Juliano Seabra, diretor-geral da Endeavor.

Hoje são apoiados no mundo 1421 empreendedores, de 886 companhias, que geram juntos 600 mil postos de trabalho. No Brasil, 180 empreendedores, de 96 empresas, recebem o apoio.

Paranaenses que desenvolveram auto monitoramento de sinais vitais são selecionados

Hi Technologies: quando a Internet das Coisas encontra a medicina

Marcus e Sergio começaram sua jornada empreendedora na PUC-PR, como engenheiros do curso de Engenharia de Computação e do Mestrado em Informática Aplicada. Diferente dos amigos, que queriam seguir carreira em grandes empresas, eles se inspiravam por negócios de tecnologia e com ambientes de trabalho inovadores. E na área de telemedicina, na qual fizeram um estágio, é que enxergaram a grande oportunidade - a criação de um equipamento, parecido com um smartphone, para monitorar os sinais vitais de pacientes, que pudesse ser manipulado no hospital e até mesmo em casa pelos familiares. Com o capital inicial de R$2,500 eles deram o pontapé inicial na Hi Technologies. O equipamento desenvolvido pela Hi é um hardware que possibilita, por meio de instalação de diferentes aplicações e com o uso de sensores específicos, o monitoramento de sinais vitais dos usuários para diferentes diagnósticos, desde controle de pacientes na UTI, até detecções de cardiopatia congênita em recém-nascidos e de apneia do sono. Hoje com 14 patentes, e um crescimento acelerado, a Hi Technologies está humanizando a tecnologia médica, diminuindo custos para os hospitais, e se tornando protagonista no mercado de devices médicos no mundo.

OUTROS BRASILEIROS RECÉM-APROVADOS

Roberto Nogueira, fundador da BRISANET

O empreendedor que leva a tecnologia de internet mais moderna a uma das regiões menos desenvolvidas do país

José Roberto Nogueira nasceu em 1965 em uma zona rural de Pereiro, cidade cearense que na época tinha apenas 5.000 habitantes, em uma casa sem vizinhos: ali na região só moravam ele, os pais e os dez irmãos. A família vivia isolada, sem energia elétrica, e cultivava o próprio alimento -- se não houvesse safra, passava-se fome. Uma vida sem conexão. 52 anos depois, é na mesma Pereiro, que Roberto empreende a Brisanet, empresa que permite que moradores de 115 mil residências de áreas rurais de 33 cidades de Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba se conectem ao mundo em alta velocidade -- em 95 mil delas, o acesso a internet é por fibra óptica, tecnologia que ainda está se disseminando mesmo em grandes capitais. Com mais de 1.000 funcionários, e tendo dobrado de tamanho de 2015 para 2016, a empresa já é a maior rede na categoria dos emergentes do mercado de Telecom, e carrega uma história ainda mais impactante.

Fabiana Salles, fundadora da Gesto Saúde

A empreendedora que usa dados para prever riscos, salvar vidas, e diminuir o custo número 2 das grandes empresas

Fabiana sempre foi uma empreendedora em movimento. E hoje, à frente da Gesto, tem sido a bússola para uma nova gestão de saúde privada no Brasil. Em 17 anos de vida, a Gesto já fez de tudo: começou vendendo eletrocardiogramas por telefone em 1999, quando só existia o aparelho por vídeo cassete, já fez mapeamento de risco para funcionários, ofereceu serviços médicos e hoje, na sua versão mais atual, é pioneira no uso de BIG DATA na área de saúde privada do país. Se o salto de modelo de negócio parece grande, vale a pena entender o que levou a cada mudança de rota ao longo dos anos. Na direção, apontando o caminho, está Fabiana, empreendedora paulista cheia de energia e com muita certeza de onde quer chegar: transformar a saúde privada do Brasil em um sistema sustentável.