Cruzeiro desabafa contra FMF por permissões concedidas ao rival Atlético-MG

THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro se indignou com a permissão concedida pela Federação Mineira de Futebol (FMF) ao Atlético-MG de ter bandeiras, faixas de torcida, instrumentos e mascote no clássico deste sábado (1º), pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro. Em nota divulgada à imprensa, a diretoria da Raposa questiona a imparcialidade da FMF, presidida por Castellar Neto, e faz sérias acusações ao órgão que rege o futebol local. O clube alega ainda que o mandatário da entidade ignorou os telefonemas feitos por membros do departamento de futebol cruzeirense. Confira, abaixo, a nota do clube na íntegra: "O Cruzeiro Esporte Clube recebeu nesta sexta-feira, com indignação, a decisão da Federação Mineira de Futebol de liberar a entrada de instrumentos musicais, bandeiras e faixas na torcida adversária no clássico deste sábado. Tal decisão é arbitrária e contraria as medidas tomadas durante a reunião realizada na sede da FMF, na última terça-feira, e que consta em ata. A arbitrariedade é ainda mais grave por ver a entidade máxima do futebol mineiro, mais uma vez, se comportar de forma tão parcial, já que a mesma nunca defendeu igualmente os interesses do Cruzeiro Esporte Clube e da nossa torcida quando os clássicos são disputados no Estádio Independência. Lamentamos profundamente, ainda, a postura do presidente da Federação Mineira de Futebol, Castellar Neto, que nos últimos dias não atendeu a nenhuma das ligações feitas pelos gestores da área do futebol cruzeirense. Esperamos que um dia a Federação Mineira de Futebol volte a ser independente e imparcial, sem que seus dirigentes vistam a camisa de seu clube de coração, e que todos os seus filiados recebam o mesmo tratamento. Qualquer incidente que ocorra no estádio, em função dos desmandos da Federação Mineira de Futebol, será atribuído exclusivamente ao Senhor Castellar Neto e à FMF".