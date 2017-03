Polícia prende homem com 20 quilos de maconha em Pontal do Paraná

Cerca de 20 quilos de maconha e meio quilo de crack foram apreendidos pela Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), com um rapaz de 28 anos, na noite de quinta-feira (30). O flagrante foi realizado no Balneário de Shangri-lá, em Pontal do Paraná, Litoral do Estado. Além das drogas, a polícia apreendeu um Celta vermelho utilizado para o transporte dos entorpecentes.

