Edenilson tem contrato publicado no BID e poderá estrear pelo Inter

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Edenílson, apresentado pelo Internacional na quinta-feira (30), teve seu contrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID) na tarde desta sexta (31). Desta forma, o jogador depende apenas da regularização na lista de inscritos do Gauchão para poder estrear na próxima quinta (6), nas quartas de final da competição. O Colorado encara o Cruzeiro-RS, no Beira-Rio. O jogo originalmente seria no próximo sábado, mas foi adiado devido ao show de Elton John e James Taylor, que ocorrerá no estádio vermelho. A inscrição de Edenílson gerou reclamação do Inter ainda na quinta. Segundo o vice de futebol Roberto Melo, a CBF não estava respondendo os pedidos para que o processo fosse agilizado. Toda documentação precisava estar pronta nesta sexta, quando vence o prazo de inscrição no Gauchão. Mas o processo foi vencido em tempo. Com 27 anos, o jogador assinou contrato de empréstimo por um ano e tem cláusula de compra ao fim do período prevista no vínculo. Ainda nesta sexta, o Inter deve oficializar a contratação do chileno Felipe Gutiérrez. No entanto este não será inscrito no Gauchão, pois não há mais trocas autorizadas na lista de disponíveis.