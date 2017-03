Aula-show de chef abre festividades do Mercado Regional Cajuru

(foto: SMCS)

A aula-show da chef Joy Perine, nesta sexta-feira (31/03), marcou uma dupla celebração no Mercado Regional Cajuru. Além de integrar a Sabores de Curitiba, programação especial pelos 324 anos da capital, a apresentação também abriu as festividades pelos cinco anos da unidade da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. O aniversário será no dia 14 de abril.

“Eu não conhecia o Mercado Regional Cajuru. Estou encantada, pois ele é aconchegante, as pessoas se conhecem e eu posso encontrar de tudo, de frutas e legumes a produtos especiais, como especiarias, carnes e alimentos da culinária japonesa”, destacou a chef. Joy preparou um peixe à moda de Nice. Do atum à massa oriental bifum, passando pelos tomates, batatas, vagem, azeitonas e condimentos, tudo foi selecionado nos boxes e bancas da unidade.

A chef iniciou a aula-show explicando que a salada proposta pode ser consumida tanto fria como quente. “Além disso, mesmo já sendo um prato muito rico, as pessoas podem incrementá-lo com outros ingredientes, inclusive carne e mesmo verduras e legumes não usados nesta apresentação. Até quem é vegano ou vegetariano pode prepará-la, eliminando é claro as carnes, a de peixe inclusive”, salientou Joy.

Depois de mostrar todas as etapas da preparação, inclusive dando dicas do ponto correto de fritura do peixe e também de preparo da massa bifum (feita de arroz), a chef pediu para que o público experimentasse o prato e dividisse suas impressões. “Ficou uma delícia e quero preparar já no próximo fim de semana”, garantiu a ajudante de serviços gerais e cozinheira, Genessi Rosa de Oliveira, 58 anos, que passou toda a aula-show anotando as orientações de Joy.

A auxiliar administrativa Eva Lima dos Reis, 51 anos, também aprovou a salada. “O que mais me chamou a atenção foi o massa oriental. Não sabia que era um macarrão e que dava para fritá-lo. Fico crocante e saboroso”, disse ela, que também pretende reproduzir a receita para a família. “Se vai ficar igual não sei, mas vou tentar”, acrescentou Eva.

Aniversário

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento e a Associação dos Comerciantes Estabelecidos no Mercado Regional Cajuru (Acemerc) prepararam uma grande programação para celebrar os cinco anos do espaço. Durante todo o mês de abril, estão previstas várias atividades educativas e de lazer, além de promoções e sorteios (inclusive, de cestões de frutas e verduras).

“O Mercado Regional Cajuru vem conquistando cada vez mais clientes devido à qualidade dos alimentos, produtos e serviços. Por isso, queremos que toda a população celebre conosco este momento”, destacou José Carlos Koneski, diretor do Departamento de Unidades de Abastecimento da Secretaria. Ele revelou, inclusive, que o local já é referência para projetos de mercados do mesmo porte que poderão ser abertos em outros pontos da cidade.

O presidente da Acemerc, João Evangelista de Lima, lembrou que toda a programação de aniversário do Mercado Regional Cajuru foi pensada para entreter e orientar a população sobre qualidade de vida e alimentação saudável. “É um momento muito especial, tanto para os comerciantes como para nossos clientes”, reforçou.

Nos dias 4 e 5, a secretaria apresenta seu programa de Agricultura Urbana, com destaque para o cultivo de hortas em pequenos espaço. No dia 8, está programada a saída do Pedala Curitiba, passeio ciclístico da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ), que percorre bairros próximos do Mercado (normalmente, a ação começa na Rua da Cidadania do Cajuru).

Bolo e banda

Nos dias 11 e 25, estão programadas apresentações do projeto Varal da Poesia da Fundação Cultural. Ainda no dia 11, o local vai receber os Idosos Cantores da FAS. Já as divertidas lições de cidadania do Teatro de Fantoches da Guarda Municipal serão mostradas no dia 19.

Além disso, estão previstas ofertas de vagas de emprego pelo Sine (dia 6), palestras da Secretaria Municipal de Saúde sobre prevenção contra a dengue (dia 12) e de saúde bucal (dia 26) e aulão de ritmos da SMELJ e apresentação de chef de cozinha (dia 27).

O ponto alto das comemorações será no dia 28 de abril, com o bolo de aniversário, acompanhado da apresentação da Banda Lyra.