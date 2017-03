Capitão da seleção sub-17 será inscrito pelo Palmeiras no mata-mata do Paulista

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras contará com uma novidade na relação dos 28 jogadores inscritos para o Campeonato Paulista. A comissão técnica de Eduardo Baptista decidiu inscrever o zagueiro Vitão, capitão da seleção brasileira sub-17 no título sul-americano da categoria, na vaga de Lucas Barrios, que rescindiu o contrato e acertou com o Grêmio em fevereiro. Agora quinto zagueiro registrado na Série A-1, Vitão surge como alternativa para reforçar o sistema defensivo palmeirense. Thiago Martins rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e retornará às atividades apenas no segundo semestre, no Campeonato Brasileiro. Inscrito também no grupo de 30 atletas para a Copa Libertadores, Vitão é a quarta alteração palmeirense desde a lista inicial, divulgada antes da primeira rodada da competição. Antes, o Palmeiras substituíra Moisés por Miguel Borja; Thiago Martins por Arouca; e, na semana passada, Hyoran ocupou a vaga do próprio Arouca, fora por lesão. O jovem zagueiro das categorias de base também aparece como alternativa de mercado. Sem avanços na negociação com Luan, defensor do Vasco e campeão olímpico no ano passado, o atual campeão brasileiro apostou na revelação, que já trabalhou com o elenco comandado por Eduardo Baptista. O jogador participou da pré-temporada e recebeu elogios públicos de Eduardo Baptista no início do ano. O zagueiro nascido em 2 de fevereiro de 2000, campeão sul-americano há duas semanas como capitão, agora figura entre os profissionais palmeirenses para a fase final do Paulistão. A equipe de Eduardo Baptista estreia no mata-mata neste domingo, às 19h (de Brasília), contra o Novorizontino, em Novo Horizonte. O segundo duelo válido pelas quartas de final ocorrerá na próxima sexta-feira, às 21h, no Estádio do Pacaembu.