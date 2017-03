Próximo 'MasterChef' tem primeira prova em equipe

(foto: Divulgação)

Na próxima terça-feira (4), os 20 competidores da MasterChef enfrentam a primeira prova em equipe da temporada.

Os cozinheiros viajam até as Serras Gaúchas para cozinhar na Vinícola Valduga. Eles devem montar um menu completo para 80 produtores e apreciadores de vinhos da região. Os participantes devem cozinhar com insumos bem regionais e harmonizar os pratos com três tipos de vinho que serão servidos em cada passo do menu. Os convidados votam no time que tiver agradado mais pelo conjunto de três pratos. A equipe com mais votos se livra da próxima prova.

Os competidores da equipe perdedora se enfrentam na prova de eliminação. Eles devem preparar o arancini, prato típico italiano. O pior deixa a cozinha mais famosa do Brasil.