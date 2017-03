Nikão: "Nada melhor que enfrentar o Paraná agora” (foto: Divulgação/CAP)

O meia-atacante Nikão, do Atlético, afirmou nesta sexta-feira (31) que o Paraná é uma “bagunça organizada”. Disse ainda que o Paraná joga “por uma bola” e acha até bom enfrentar esse adversário nas quartas-de-final. Os dois fazem o primeiro jogo neste domingo (2).

“O Paraná é uma equipe que joga fechada, procurando uma bola, para encaixar um contra-ataque. Eles vão lá e depois volta todo mundo para trás da linha do meio-campo. Pela uma bola, contra-ataque e volta todo mundo. Meio que uma bagunça organizada”, disse o jogador do Atlético, em entrevista coletiva nesta sexta-feira. “Leva tempo para fazer certas situações, a equipe deles está bem treinada”.

Na quarta-feira (29), os dois times se enfrentaram e o Paraná venceu por 1 a 0. Isso colocou os dois em confronto direto nas quartas-de-final. “Para nós, jogadores, não só aqui, mas em qualquer estado, se perguntar se queria jogar com o Cascavel, com todo respeito ao Cascavel, ou o Paraná, a gente preferiria jogar com o Paraná”, falou Nikão. “A motivação é maior, por se tratar de um clássico. Nada melhor que enfrentar o Paraná agora”.