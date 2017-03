Avião bimotor cai em Sorocaba e mata duas pessoas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião de pequeno porte caiu por volta das 15h de hoje (31) no bairro Jardim Novo Horizonte, em Sorocaba, interior paulista. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas morreram, mas ainda não foram identificadas. O acidente ocorreu em uma zona de vegetação. As informações são da Agência Brasil. Cinco viaturas dos Bombeiros estão na área. Segundo a Polícia Militar, há fogo no local. A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) informou que se tratava de um avião bimotor modelo PA42 do fabricante Piper Aircraft. A documentação da aeronave estava regularizada. O avião saiu de Manaus e seguia para Barra do Garças (MT).