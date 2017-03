Técnico do Paraná diz que meia do Atlético se expressou mal

O técnico Wagner Lopes, do Paraná: "O futebol está muito chato, não tem mais aquela provocação. Encaro com naturalidade” (foto: Geraldo Bubniak/Agb)

O técnico do Paraná Clube, Wagner Lopes, comentou nesta sexta-feira (31) a declaração do meia Nikão, do Atlético, segundo a qual o time da Vila Capanema é “uma bagunça organizada”. As declarações vem à tona nas vésperas do primeiro duelo entre as duas equipes pelas quartas-de-final do Campeonato Paranaense.

“Não vi o Nikão comentando em cima disso, mas ele não quis dizer isso (bagunça organizada), deve ter se expressado mal. Mas isso faz parte do folclore do futebol, é uma disputa sadia. O futebol está muito chato, não tem mais aquela provocação. Encaro com naturalidade”, disse o treinador do Paraná. “A gente precisa disso, de bons ídolos que deem exemplo. Fortalece nosso grupo. A gente sabe que não tem jogo fácil”.

Sobre outra declaração de Nikão, de que o Paraná “joga por uma bola”, Lopes discorreu: “Os 22 atletas jogam por uma bola. Quando não tem a bola, controla espaço. Quando não tem, joga por essa bola. Quando tem a bola, controla o jogo através da posse de bola”, falou. “Não concordo, a gente propôs o jogo dentro das características que usamos como estratégia. Respeito a opinião de todos, mas enxergo diferente”.