Brad Pitt leva vida mais saudável após se separar de Jolie

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pior da separação de Brad Pitt e Angelina Jolie parece já ter passado. O ator tem cuidado mais do corpo e da saúde, enquanto o ex-casal acerta os detalhes de seu divórcio. Uma fonte próxima a Brad disse à revista americana "People" que ele refez sua rotina desde que voltou a ser solteiro. "Ele está mais saudável e muito mais feliz. A relação com sua família também melhorou", disse. Outra fonte comentou que Brad tem malhado quase todos os dias e que "perdeu alguns quilos e está em ótima forma". O americano ainda estaria descobrindo novas maneiras de ocupar seu tempo desde o fim do casamento de 11 anos. "Ele recentemente passou vários dias e noites trabalhando em uma escultura. As pessoas que são próximas a ele estão felizes por ele ter achado uma atividade nova pela qual está apaixonado", revelou.