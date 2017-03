Cilindro de oxigênio usado para bombear chope (foto: Divulgação / Ministério Público do Paraná)

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) apresentou nesta sexta-feira (31) uma denúncia criminal contra o ex-prefeito de Luiziana José Claudio Pol. Segundo a denúncia, ele teria desviado um cilindro de oxigênio da unidade de saúde do município, localizado no Centro-Oeste do Paraná. Para piorar, o cilindro teria sido usado para bombar um barril de chope em uma festa particular, na virada de ano de 2012 para 2013. A denúncia foi recebida nesta sexta-feira (31) pela Justiça. As informações são do G1.

Segundo o MP, o desvio do cilindro causou a morte de uma pessoa que precisava do equipamento. Na madrugada de 1º de janeiro de 2013, uma paciente com quadro grave precisou ser transferida para Campo Mourão, a 30 km de Luiziana. Ela deveria ter suporte para respirar, mas o cilindro não estava disponível. Ela chegou à cidade vizinha com parada cardiorrespiratória e morreu no dia 2, segundo a denúncia.

Fotos publicadas por familiares do ex-prefeito em redes sociais mostraram o cilindro sendo utilizado para bombear o chope na festa.

O MP denunciou Pol pelos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil, com dolo eventual (quando se assume o risco de produzir uma morte) e peculato (desvio de patrimônio público para uso particular).

O ex-prefeito não se manifestou.