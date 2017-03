Manifestantes atacam o governo Temer em Curitiba

Manifestantes na Praça Carlos Gomes, em Curitiba: contra Temer (foto: Reprodução / Brasil de Fato)

Manifestantes fizeram, na noite desta sexta-feira (31), um protesto contra pontos do governo do presidente Michel Temer. A concentração da manifestação foi na praça Carlos Gomes, no Centro de Curitiba, a partir das 19 horas.

Os manifestantes se posicionavam contra a reforma da Previdência, dizendo que isso seria o fim da aposentadoria e o desmonte das Previdência Social. Também criticavam a retirada de direitos dos trabalhadores, com a lei de Terceirização.

A Polícia Militar não divulgou o número de participantes.

Houve manifestações também em Brasília, em frente à sede da TV Globo na Capital Federal. No Rio de Janeiro, mais de 20 mil pessoas fizeram um protesto entre a igreja da Candelária e a Cinelândia. Em São Paulo, a concentração foi entre as avenidas Paulista e Consolação. Três quadras foram tomadas pelos manifestantes. As cidades de Belo Horizonte, Goiânia, Florianópolis, Fortaleza, Recife e João Pessoa também registraram manifestações nesta sexta-feira.