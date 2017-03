Marcelo Melo tenta 1º título na temporada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O brasileiro Marcelo Melo disputa o título do Masters 1.000 de Miami de duplas com o polonês Lukasz Kubot na tarde deste sábado (1º). A final será contra os americanos Nicholas Monroe e Jack Sock, que superaram os irmãos gêmeos Bob e Mike Bryan por 7/6 (5) e 6/3. Para garantir a vaga na decisão, Melo e Kubot bateram na quinta-feira (30) o americano Brian Baker e o canadense Daniel Nestor por 2 sets a 0, com parciais 6/4 e 6/3. A única vez que um brasileiro havia avançado para uma final das duplas masculinas no Masters de Miami foi em 1990, quando Cássio Motta e o alemão Boris Becker decidiram o título. Na ocasião, a dupla do brasileiro perdeu para os americanos Rick Leach e Jim Pugh. É a segunda final seguida de Melo e Kubot em Masters 1.000. No sábado (18), a dupla perdeu o título de Indian Wells para o sul-africano Rajeev Ram e o americano Raven Klaasen, de virada. O mineiro de Belo Horizonte tenta também a sua primeira conquista do ano. Em 2015, sua melhor temporada na carreira, ele venceu seis títulos, entre eles o torneio de duplas em Roland Garros, com o croata Ivan Dodig. No ano passado, a temporada não foi de tantas conquistas, mas mesmo assim, ele obteve três títulos, dos quais dois em Masters 1.000: em Cincinnati e no Canadá. Na chave de simples, o espanhol Rafael Nadal foi o primeiro classificado para a decisão ao bater, nesta sexta (31), o italiano Fabio Fognini por 2 a 0 (parciais de 6/1 e 7/5). Seu adversário na decisão sairia do confronto entre Roger Federer e o australiano Nick Kyrgios --não encerrado até a conclusão da edição. NA TV Masters 1.000 de Miami 16h SporTV 3