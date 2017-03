Ex-ídolo do Paraná Clube deixa hospital

O técnico Saulo de Freitas, que estava no Rio Branco de Paranaguá, recebeu alta médica nesta sexta-feira (31). Após passar por um procedimento de cateterismo, foi constatado que nenhuma veia e nem artéria havia sido obstruída, descartando um infarto como causador do mal estar na semana passada. As informações são do Rio Branco. Saulo havia assumido o comando do time na última sexta-feira (24) e foi internado no dia 27.

Em uma ecografia realizada no hospital onde estava internado foi diagnosticada uma inflamação no coração. Saulo já foi medicado e liberado, precisando apenas fazer um tratamento por um período para que sua rotina volte ao normal.

Por meio de sua família, Saulo enviou para a diretoria do Rio Branco, na quinta-feira (30), um recado para todos que estiveram torcendo pela sua recuperação.

O treinador está com 48 anos. Como jogador, Saulo é o maior artilheiro da história do Paraná Clube, com 104 gols.