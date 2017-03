Alan Santos: posicionado como primeiro volante (foto: Divulgação/ Coritiba)

O Coritiba enfrenta o Cascavel neste domingo (2), às 16 horas, na primeira partida das quartas-de-final do Campeonato Paranaense. O jogo está marcado para o estádio Olímpico Regional, em Cascavel. O duelo de volta será no Couto Pereira, no próximo fim de semana.

O time da capital terá pela frente um adversário "vevenoso". O Cascavel frequentou a zona de rebaixamento nas primeiras rodadas, mas conseguiu reagir. Nessa ascensão, está há três jogos invicto om duas vitórias e um empate no período. O time garantiu a vaga às quartas-de-final ao derrotar o Toledo por 2 a 0, fora de casa, na última quarta-feira (29) — ficou com a 7ª vaga nos mata-matas, à frente do Atlético, atual campeão estadual. O Coritiba se classificou em 2º lugar.

“São adversários fortes. Mostraram qualidade no decorre da competição. Mas nosso pensamento é de ser campeão”, disse na sexta-feira (31) o zagueiro coxa-branca Walisson Maia. No confronto entre ambos na primeira fase, houve empate em 0 a 0, em Cascavel.

Walisson será escalado mais uma vez, já que a dupla de zaga considerada titular – Werley e Juninho – se recupera de lesão. Em compensação, o Coritiba tera a volta de vários jogadores como os laterais Rodrigo Ramos e William Matheus, os volantes Alan Santos e Anderson e os atacantes Kleber e Neto Berola. Todos são considerados titulares pelo técnico Pachequinho.

Alan Santos, por sinal, vai atuar como primeiro volante, na vaga que era de Edinho. “Para mim, muda um pouco. O primeiro volante fica ali na saída de bola, tem que fazer cobertura. Não pode chegar à área (adversária) o tempo todo. Qualquer jogador gosta de estar perto da área, tem chance maior de fazer gol”, comentou ele, na sexta-feira.

CASCAVEL x CORITIBA

Cascavel

Darci; Raulen, Marco Tiago, Henrique e Anderson Cascca; Neto, Everton Dias, Marquinhos, Diego Lomba; Ícaro e Wesley. Técnico: Agenor Piccinin

Coritiba

Wilson; Rodrigo Ramos, Walisson Maia, Márcio e William Matheus; Alan Santos, Anderson e Tiago Real; Iago, Kleber e Neto Berola.

Árbitro: Luiz Alexandre Fernandes

Local: Olímpico Regional, em Cascavel, domingo, às 16 horas