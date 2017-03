Ex-jogador de beisebol confirma namoro com a cantora Jennifer Lopez

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O amor está no ar para Jennifer Lopez e Alex Rodriguez. O ex-jogador de beisebol confirmou nesta sexta-feira (31) que está namorando com a cantora americana. Em entrevista ao programa "The View" (ABC), Alex disse que é "óbvio" que os dois estão juntos, depois de uma apresentadora perguntar se os rumores de um relacionamento eram verídicos. "Ela é uma garota maravilhosa e uma das pessoas mais inteligentes que já conheci, além de uma ótima mãe", disse o ex-jogador do New York Yankees. Alex ainda revelou um segredo sobre a companheira: "Ela gosta de coisas simples. Quero dizer, ela é uma pessoa muito, muito simples. Ama a família, é uma boa irmã, uma ótima filha", contou. JLo e o ex-jogador já tinham sido flagrados juntos este mês, mas ainda não tinham confirmado o romance.