Atlético duela com o Paraná e diz que campeonato começa agora

Autuori: “Óbvio que nesses jogos vou trabalhar a equipe para enfrentar o Flamengo” (foto: Divulgação/CAP)

O Atlético abre as quartas-de-final do Campeonato Paranaense neste domingo (2), às 16 horas, quando recebe o Paraná Clube na Arena da Baixada. O time do técnico Paulo Autuori fez uma campanha irregular e enfrenta justamente o time que mais somou pontos na primeira fase. Mas, dentro do Arena, o discurso é um só: o de que o campeonato só começa agora.

“O Paraná conseguiu essa campanha na fase classificatória. Parabéns. Fez excelente campanha, mas o Campeonato Paranaense começa agora, né?”, falou o meia Nikão, nesta sexta-feira (31). “Fase classificatória é um campeonato, mata-mata é diferente. Para nós começa agora. E nada melhor que enfrentar já o líder”.

O Atlético correu risco sério de nem se classificar. Só avançou aos mata-matas graças uma vitória do Rio Branco sobre o Foz (1 a 0), no fim do jogo, na última rodada. No campeonato inteiro, Paulo Autuori só escalou times reservas, com o argumento de preservar os principais jogadores para a disputa da Copa Libertadores. Os titulares só atuaram duas vezes, e não venceram nenhuma: empataram com o J. Malucelli (1 a 1) e perderam para o Paraná Clube (1 a 0), na última quarta-feira (29).

Autuori mantém a ideia de priorizar a Libertadores e reiterou isso nesta sexta-feira. “Óbvio que nesses jogos vou trabalhar a equipe para enfrentar o Flamengo”, disse ele, em referência ao próximo jogo pela Libertadores, no dia 12 de abril. Até lá, o Atlético já terá disputado os dois jogos das quartas-de-final contra o Paraná – a partida de volta será no dia 9. Mas não é por isso que ele vai deixar o Estadual totalmente de lado. “A nós, resta trabalhar, entrar em campo e jogar. Nossa preocupação é com a nossa equipe e vamos entrar como entramos ano passado, tentando o mesmo objetivo, que é o título”, falou.

Para este domingo, Autuori tem os desfalques do meia Carlos Alberto e dos atacantes Pablo e Grafite, todos em recuperação. De resto, o treinador vai escalar o que tem de melhor na Arena da Baixada.

ATLÉTICO x PARANÁ CLUBE

Atlético

Weverton; Jonathan, Thiago Heleno, Paulo André e Nicolas; Otávio, Lucho Gonzalez, Felipe Gedoz, Nikão e Crysan; Eduardo da Silva. Técnico: Paulo Autuori

Paranaá Clube

Leo; Diego Tavares, Airton, Eduardo Brock e Kaike; Jhony (Gabriel Dias), Alex Santana, Biteco, Renatinho e Robson; Felipe Alves. Técnico: Wagner Lopes

Árbitro: Felipe Gomes da Silva

Local: Arena da Baixada, em Curitiba, domingo, às 16 horas