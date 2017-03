Ator diz respeitar muito as mulheres e fala em 'ficção'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator José Mayer, 67, negou nesta sexta (31) a acusação de assédio sexual feita por uma figurinista da Globo. Questionado pela reportagem, Mayer escreveu: "Respeito muito as mulheres, meus companheiros e o meu ambiente de trabalho e peço a todos que não misturem ficção com realidade". Em seguida, o ator acrescentou: "As palavras e atitudes que me atribuíram são próprias do machismo e da misoginia do personagem Tião Bezerra [que ele interpreta na novela das 21h, "A Lei do Amor", que acaba nesta sexta], não são minhas!" Na mensagem enviada, Mayer afirma que "nesses 49 anos trabalhando como ator sempre busquei e encontrei respeito e confiança em todos que trabalham comigo". A TV Globo informou que o "assunto foi apurado e as medidas necessárias estão sendo tomadas". Ela disse que não comenta assuntos internos, mas que "repudia toda e qualquer forma de desrespeito, violência ou preconceito" e que "todas as questões são apuradas com rigor, ouvidos todos os envolvidos, em busca da verdade".