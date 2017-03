Paraná enfrenta Atlético, provocações e fantasma do mata-mata

O zagueiro Eduardo Brock, do Paraná: “Como é que uma bagunça vai ser organizada?” (foto: Joka Madruga)

O Paraná Clube enfrenta o Atlético neste domingo (2), às 16 horas, na Arena da Baixada, no primeiro jogo entre as equipes pelas quartas-de-final do Campeonato Paranaense. O time da Vila Capanema encara também uma provocação do adversário e o fantasma do mata-mata, que o assolou duas vezes nos últimos três anos.

Nas vezes anteriores em que duelaram nos mata-matas, o Paraná tinha melhor campanha e foi o Atlético quem se deu bem. Em 2014, o Paraná terminou a primeira fase como líder e o Atlético, em 8º lugar – exatamente como neste ano. Na ocasião, o Furacão avançou, com uma derrota de 1 a 2 e uma vitória de 2 a 0 em plena Vila Capanema. No ano passado, pelas semifinais, o Paraná também tinha acumulado mais pontos, mas isso não lhe trouxe nenhuma vantagem no confronto. Na Arena, o Atlético fez 2 a 1; na Vila, deu Paraná, por 1 a 0. Com saldo de gols igual, a decisão foi para os pênaltis e o Furacão venceu por 4 a 2.

Para completar, o Paraná se sentiu provocado nesta sexta-feira, quando o meia Nikão, do Atlético, declarou que o time do técnico Wagner Lopes “é uma bagunça organizada” e “joga por uma bola” – um eufemismo para uma equipe que ataca muito pouco. “Como é que uma bagunça vai ser organizada?”, ironizou o zagueiro Eduardo Brock, que foi capitão do time várias vezes. Ele também comentou a outra provocação. “Acho que não, até exatamente por termos bom aproveitamento. Mas é a opinião dele”.

Brock vai voltar ao time, após ter cumprido suspensão na última partida – exatamente contra o Atlético, em que o Paraná venceu por 1 a 0. Outros que retornam de suspensão são os laterais Diego Tavares e Kaike e o volante Alex Santana Gabriel Dias, por sua vez, é dúvida e pode dar lugar a Jhony, como ocorreu na última partida.

Wagner Lopes, contudo, não confirmou o time. Ele pode poupar alguns jogadores com vistas à Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira (5), o Paraná recebe o ASA, pela terceira fase, e precisa vencer por qualquer placar para avançar na competição.

ATLÉTICO x PARANÁ CLUBE

Atlético

Weverton; Jonathan, Thiago Heleno, Paulo André e Nicolas; Otávio, Lucho Gonzalez, Felipe Gedoz, Nikão e Crysan; Eduardo da Silva. Técnico: Paulo Autuori

Paranaá Clube

Leo; Diego Tavares, Airton, Eduardo Brock e Kaike; Jhony (Gabriel Dias), Alex Santana, Biteco, Renatinho e Robson; Felipe Alves. Técnico: Wagner Lopes

Árbitro: Felipe Gomes da Silva

Local: Arena da Baixada, em Curitiba, domingo, às 16 horas