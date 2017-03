Quina acumula e próximo prêmio pode chegar a R$ 4,5 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4348 da Quina, sorteadas nesta sexta-feira (31) em Suzano (SP). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve ser de R$ 4,5 milhões. Os números sorteados foram: 57, 69, 70, 78 e 79. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 133 apostas ganhadoras, R$ 3.559,78 Terno - 3 números acertados - 5.565 apostas ganhadoras, R$ 127,93 Duque - 2 números acertados - 126.210 apostas ganhadoras, R$ 3,10

LOTOFÁCIL

Nove apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 1493 da Lotofácil. Os números sorteados foram: 02, 05, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24 e 25. Veja o rateio: 15 acertos - 9 apostas ganhadoras, R$ 143.438,70 14 acertos - 853 apostas ganhadoras, R$ 665,24 13 acertos - 23.807 apostas ganhadoras, R$ 20,00 12 acertos - 222.932 apostas ganhadoras, R$ 8,00 11 acertos - 1.104.948 apostas ganhadoras, R$ 4,00

LOTOMANIA

O concurso 1749 da Lotomania também acumulou. As dezenas sorteadas foram: 02, 16, 17, 20, 22, 33, 34, 49, 54, 60, 63, 66, 68, 69, 71, 73, 83, 86, 89 e 90. Confira o rateio: 20 acertos - Não houve acertador 19 acertos - 11 apostas ganhadoras, R$ 20.826,60 18 acertos - 151 apostas ganhadoras, R$ 1.354,61 17 acertos - 1.211 apostas ganhadoras, R$ 118,23 16 acertos - 6.967 apostas ganhadoras, R$ 20,55 15 acertos - 29.060 apostas ganhadoras, R$ 4,92 0 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 114.546,35