Paraná e Caixa assinam documentos para construção de 2.812 moradias

A vice-governadora do Paraná, Cida Borghetti, o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, e o presidente da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), Abelardo Lupion, assinaram nesta sexta-feira (31) um protocolo de contratações para a construção de 2.812 casas populares. As unidades representam investimentos de aproximadamente R$ 250 milhões em habitação popular para o Estado.

Para viabilizar os projetos, o governo estadual contribui com a assessoria técnica da Cohapar, responsável pelos projetos construtivos, e parceria da Copel e Sanepar na instalação da infraestrutura para os serviços de energia elétrica, abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto.

A Cohapar tem atualmente na Caixa cerca de 12 mil unidades habitacionais em análise e outras 7 mil em preparo para envio – são projetos em elaboração pela equipe técnica. Além disso, o governo federal liberou recursos para a contratação de 5 mil moradias do programa Minha Casa Minha Vida e outras 5 mil unidades do Programa Nacional de Habitação Rural.

De acordo com Lupion, a perspectiva de novos investimentos na construção de moradias é positiva, graças ao bom relacionamento estabelecido nos últimos meses entre o poder público. “Hoje o Paraná é reconhecido e respeitado pelo governo federal. Com isso, estamos conseguindo ampliar o atendimento às famílias paranaenses que necessitam de moradia, o que é uma prioridade do governador Beto Richa”, destaca o presidente da Cohapar.

REGRAS DE CONTRATAÇÃO

No evento, também foram firmados acordos para dar mais agilidade na contratação de novos projetos habitacionais.

Pelo termo aditivo assinado entre os órgãos, ficou acordado que a Cohapar está dispensada da apresentação de uma série de documentos exigidos pelo banco. Outra medida que visa dar rapidez é a centralização dos processos documentais na Gerência de Habitação da Caixa em Curitiba, que atualmente tramitam individualmente nas regionais do banco. Por fim, os projetos da companhia terão antecipação na autorização para início das obras.