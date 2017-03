Zé Ricardo quer força máxima no Fla-Flu; Abel vai poupar jogadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mesmo com a equipe já classificada para as semifinais da Taça Rio, o técnico Zé Ricardo diz que vai escalar o que tem de melhor no Flamengo para o clássico contra o Fluminense neste domingo (2), às 16h, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). Mas o técnico Zé Ricardo pode ficar sem o meia Mancuello, que sente dores no joelho esquerdo, e o volante Rômulo, que segue com tratamento de um desconforto na panturrilha direita. O zagueiro Réver, que também sentiu um desconforto físico no jogo contra o Vasco, treinou em campo, mas será avaliado na véspera do clássico para ver se pode jogar. Zé Ricardo quer usar os titulares para dar mais ritmo ao time em preparação para o jogo contra o Atlético-PR, pela terceira rodada da fase de grupo da Libertadores, no próximo dia 12. No Fluminense, Abel Braga sinalizou que pode poupar alguns titulares para o clássico. O técnico quer usar os seus melhores jogadores na estreia na Copa Sul-Americana, no próximo dia 5, contra o Liverpool, do Uruguai, no Maracanã. O atacante Marcos Júnior, que fez o gol do título da Taça Guanabara de 2017, nos pênaltis, pode ganhar a chance de Abel para jogar no clássico carioca. Além de Marcos, os jogadores Reginaldo, Daniel, Lucas Fernandes, Maranhão e Osvaldo podem ser escalados para o confronto. REGULAMENTO Apesar da promessa de um bom jogo, o clássico disputado na Grande Vitória não vale muito para a tabela de classificação. O Flamengo e o Fluminense já estão garantidos inclusive na fase final, com as duas melhores campanhas, respectivamente. Curiosamente, se Vasco e Botafogo ganharem seus duelos, os dois times se juntam à Flamengo e Fluminense como os de melhor campanha no geral, e então a fase final da Taça Rio será só para “cumprir tabela”, pois os quatro clubes grandes já estarão garantidos na fase final. FLUMINENSE Júlio César; Lucas (Renato), Nogueira (Reginaldo), Henrique, Léo; Luiz Fernando, Sornoza, Marquinho (Maranhão); Wellington Silva (Marcos Júnior), Pedro, Richarlison. T.: Abel Braga. FLAMENGO Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz, Trauco; Rômulo (Márcio Araújo), William Arão, Diego; Mancuello (Gabriel), Everton, Paolo Guerrero. T.: Zé Ricardo Estádio: Kleber Andrade, Cariaciaca (ES) Horário: 16h