Vasco aposta na estabilidade de Milton Mendes para avançar à fase final

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde a chegada de Milton Mendes em São Januário o Vasco está mais confiante. Não que as atuações tenham sido brilhantes -duas vitórias por 1 a 0 e um empate por 2 a 2 no clássico contra o Flamengo. No entanto, deu uma estabilidade que há muito o clube não tinha. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Boavista na quinta-feira (30), o cruzmaltino atingiu a segunda posição no grupo C, com 9 pontos. Agora, depende só de si para chegar à semifinal da Taça Rio e à fase final do Campeonato Carioca. Para isso, precisa vencer o Nova Iguaçu neste domingo (2), às 16h, no estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro, válido pela sexta rodada da Taça Rio. Curiosamente, por causa do regulamento elaborado pela FERJ (Federação de Futebol do Rio de Janeiro), se Vasco e Botafogo ganharem seus duelos, os dois times se juntam à Flamengo e Fluminense como os de melhor campanha no geral, e então a fase final da Taça Rio será só para “cumprir tabela”, pois os quatro clubes já estarão garantidos na fase final. Apesar de poder contar com Luis Fabiano para essa partida, o atacante preocupa. Ele será julgado na próxima segunda-feira (3) por ter peitado o árbitro do jogo contra o Flamengo e poderá pegar um gancho de até 15 partidas. O zagueiro Jomar, que ficou de fora do último confronto por causa de uma confusão da FERJ envolvendo a marcação de seus cartões amarelos, também deve retornar ao time. Do outro lado, o Nova Iguaçu faz uma boa Taça Rio, e ocupa a terceira posição do grupo B, com os mesmos dez pontos do Botafogo. Precisa, além da vitória contra o Vasco, torcer contra o alvinegro, que recebe o Resende em casa. NOVA IGUAÇU Jefferson; Vinicius Matheus, Bruno Simões, Murilo Henrique; Lucas, Iuri, Paulo Henrique, Caio Cezar, Marlon, Wescley; Adriano. T.: Edson Souza. VASCO Martín Silva, Gilberto, Jomar, Rafael Marques e Henrique; Douglas, Escudeiro, Andrezinho e Nenê; Yago Pikachu e Thalles (Muriqui). T.: Milton Mendes Estádio: Moça Bonita Horário: 16h